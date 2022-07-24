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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Николаев россиянам не по зубам

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Черный: Мы не уйдем, пока последний оккупант не оставит нашу землю
Черный: Мы не уйдем, пока последний оккупант не оставит нашу землю
Фото из личного архива

Юг Украины от российских оккупантов защищают не только военные, но и местное население. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный.

"Пока Николаев россиянам не по зубам. Они не смогли взять его в феврале – марте, не смогли его захватить. А теперь они его тем более не возьмут. И до Одессы они не дойдут", – заявил Черный.

По его словам, украинские военные надежно держат оборону в южном регионе.

"Мы знаем, зачем здесь стоим. Мы знаем, что стоим за нашу землю, за нашу независимость, за свободу. И мы не уйдем отсюда, пока последний оккупант не оставит нашу землю в любом виде. Настроение у нас боевое", – сказал полковник.

Он подчеркнул, что не только армия, но и гражданское население защищает Украину.

"Горжусь героизмом наших людей. Взять обычного деда, который здесь, в Николаевской области, "коктейлями Молотова" поджег российский "Град". И таких историй очень много. Они только усиливают нас как нацию. Даже те люди, которые уехали, пытаются, будучи беженцами, найти возможность помогать. То есть все работают на победу. Не только военные защищают. Все люди – молодцы. И в этом наша сила. В единстве", – подчеркнул Черный.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атакует Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

Оккупанты активно обстреливают Николаев и населенные пункты области. Власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Одесса, армия, Николаев, война, военные, беженцы, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, интервью, полковник Вадим Черный
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