Замкомандира 63-й бригады ВСУ Черный: Николаев россиянам не по зубам

Черный: Мы не уйдем, пока последний оккупант не оставит нашу землю Фото из личного архива

"Пока Николаев россиянам не по зубам. Они не смогли взять его в феврале – марте, не смогли его захватить. А теперь они его тем более не возьмут. И до Одессы они не дойдут", – заявил Черный.

По его словам, украинские военные надежно держат оборону в южном регионе.

"Мы знаем, зачем здесь стоим. Мы знаем, что стоим за нашу землю, за нашу независимость, за свободу. И мы не уйдем отсюда, пока последний оккупант не оставит нашу землю в любом виде. Настроение у нас боевое", – сказал полковник.

Он подчеркнул, что не только армия, но и гражданское население защищает Украину.

"Горжусь героизмом наших людей. Взять обычного деда, который здесь, в Николаевской области, "коктейлями Молотова" поджег российский "Град". И таких историй очень много. Они только усиливают нас как нацию. Даже те люди, которые уехали, пытаются, будучи беженцами, найти возможность помогать. То есть все работают на победу. Не только военные защищают. Все люди – молодцы. И в этом наша сила. В единстве", – подчеркнул Черный.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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