Полковник ЗСУ Черный о быстрой оккупации Херсона: Может быть, где-то есть у нас засланный казачок

Черный: Я не знаю, как это произошло и кто в этом виноват, почему эти мосты остались целыми. Но, я думаю, после окончания войны власть разберется Скриншот: Радио Свобода Украина / YouTube

"Может быть, где-то есть у нас засланный казачок", – сказал он в ответ на вопрос о причинах быстрой оккупации Херсона российскими захватчиками.

Он отметил, что есть два места, где российские войска могли перейти из оккупированного Крыма в Херсонскую область – в Чонгаре и Перекопе.

"Я не знаю, как это произошло и кто в этом виноват, почему эти мосты остались целыми. Но, я думаю, после окончания войны власть разберется с тем, кто виноват и почему так произошло", – добавил полковник.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

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