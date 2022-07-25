Полковник ЗСУ Черный о быстрой оккупации Херсона: Может быть, где-то есть у нас засланный казачок

"Может быть, где-то есть у нас засланный казачок", – сказал он в ответ на вопрос о причинах быстрой оккупации Херсона российскими захватчиками.
Он отметил, что есть два места, где российские войска могли перейти из оккупированного Крыма в Херсонскую область – в Чонгаре и Перекопе.
"Я не знаю, как это произошло и кто в этом виноват, почему эти мосты остались целыми. Но, я думаю, после окончания войны власть разберется с тем, кто виноват и почему так произошло", – добавил полковник.
Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.