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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Полковник ЗСУ Черный о быстрой оккупации Херсона: Может быть, где-то есть у нас засланный казачок

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Черный: Я не знаю, как это произошло и кто в этом виноват, почему эти мосты остались целыми. Но, я думаю, после окончания войны власть разберется
Черный: Я не знаю, как это произошло и кто в этом виноват, почему эти мосты остались целыми. Но, я думаю, после окончания войны власть разберется
Скриншот: Радио Свобода Украина / YouTube

Заместитель командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковник Вадим Черный в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, утверждавшего, что Херсон "про...бали".

"Может быть, где-то есть у нас засланный казачок", – сказал он в ответ на вопрос о причинах быстрой оккупации Херсона российскими захватчиками.

Он отметил, что есть два места, где российские войска могли перейти из оккупированного Крыма в Херсонскую область – в Чонгаре и Перекопе.

"Я не знаю, как это произошло и кто в этом виноват, почему эти мосты остались целыми. Но, я думаю, после окончания войны власть разберется с тем, кто виноват и почему так произошло", – добавил полковник.

Заместитель командира 63-й бригады ВСУ Черный: Мы победим в ближайшее время. И это будет феерично. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, захват, оккупация, Херсонская область, вторжение, Алеся Бацман, полковник Вадим Черный
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