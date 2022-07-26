В Черном море оккупанты сосредоточили два носителя крылатых ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины со стороны оккупантов сохраняется Фото: EPA

"В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" в Facebook уточнило, что в Черном море находятся два носителя ракет, а также один большой десантный корабль.

"Остальные корабельно-катерные составы скрываются в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова. Так что угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во враждебных планах", – отметили в пресс-центре.

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