Погиб украинский комбриг Гуляев, сорвавший планы оккупантов по высадке десанта под Одессой и Николаевом

"Он был настоящим офицером, мудрым командиром, мужественным, решительным и в то же время добрым и светлым человеком. В 2022 году под его руководством 28-я бригада остановила продвижение вражеских войск на юге и отразила попытки высадки морского десанта", – сказано в сообщении.

По данным издания "Новинарня", Гуляев погиб в результате ракетного обстрела. Экс-спикер Верховной Рады и бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов в Facebook (в настоящее время пост недоступен) назвал дату гибели Гуляева – 23 июля.

Как пишет одесское издание "Думская.net", Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады его назначили в сентябре 2021 года. Погиб он, защищая юг Украины, точное место издание не называет.

"В боях с российскими захватчиками показал себя грамотным, смелым и решительным командиром. Под его руководством бойцы бригады отбивали попытки высадки морских десантов в Одесской и Николаевской областях, остановили наступление врага на Николаев, теснили захватчиков и освобождали населенные пункты в Херсонской области", – говорится в некрологе издания.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook уточнил, что речь в одном из этих эпизодов идет о попытке высадки десанта на второй день полномасштабного вторжения.

"25 февраля 2022-го 28-я ОМБр под командованием полковника Гуляева вступила в бой с путиноидами, пытавшимися высадить десант возле Коблево [Николаевской области], чтобы дальше идти на Николаев и Одессу. Оккупантам дали по зубам. Планы Путина захватить весь юг провалились", – написал Порошенко.

Он призвал власти Одессы назвать одну из улиц города в честь погибшего героя.