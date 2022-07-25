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Погиб украинский комбриг Гуляев, сорвавший планы оккупантов по высадке десанта под Одессой и Николаевом

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Гибель комбрига Гуляева 25 июля власти Одессы подтвердили официально
Гибель комбрига Гуляева 25 июля власти Одессы подтвердили официально
Фото: dumskaya.net

Защищая Украину, погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев, сообщила 25 июля в Facebook пресс-служба Одесской районной государственной администрации.

"Он был настоящим офицером, мудрым командиром, мужественным, решительным и в то же время добрым и светлым человеком. В 2022 году под его руководством 28-я бригада остановила продвижение вражеских войск на юге и отразила попытки высадки морского десанта", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/rda.odesa/posts/pfbid021yStCRhso5zme4PmBcpoNG1LW6EGwoMSwP3Qqa2fE6ZAauJRaQvRHFBsgk7HVj9jl

По данным издания "Новинарня", Гуляев погиб в результате ракетного обстрела. Экс-спикер Верховной Рады и бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов в Facebook (в настоящее время пост недоступен) назвал дату гибели Гуляева – 23 июля.

Как пишет одесское издание "Думская.net", Гуляев воевал на передовой с 2014 года. На должность командира одесской 28-й бригады его назначили в сентябре 2021 года. Погиб он, защищая юг Украины, точное место издание не называет.

"В боях с российскими захватчиками показал себя грамотным, смелым и решительным командиром. Под его руководством бойцы бригады отбивали попытки высадки морских десантов в Одесской и Николаевской областях, остановили наступление врага на Николаев, теснили захватчиков и освобождали населенные пункты в Херсонской области", – говорится в некрологе издания.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook уточнил, что речь в одном из этих эпизодов идет о попытке высадки десанта на второй день полномасштабного вторжения.

"25 февраля 2022-го 28-я ОМБр под командованием полковника Гуляева вступила в бой с путиноидами, пытавшимися высадить десант возле Коблево [Николаевской области], чтобы дальше идти на Николаев и Одессу. Оккупантам дали по зубам. Планы Путина захватить весь юг провалились", – написал Порошенко.

Он призвал власти Одессы назвать одну из улиц города в честь погибшего героя.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0k96iCC938w9hxSxRXQSThyVWS8Qn3XgtZefB59hnY1F7vh37gzsS8Md5SjMtSzRgl

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Оккупанты смогли добиться определенных успехов на юге, временно захватив часть Херсонской области, однако их планы взять Николаев и, таким образом, окружить Одессу провалились.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Теоретический риск высадки российского десанта остается постоянно, отмечали в июне Одесской ОВА, но подготовка оккупантов к подобной операции не фиксируется.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко после успешной операции по освобождению острова Змеиный 30 июня заявил, что Россия теперь в этом районе Черного моря с точки зрения возможной десантной операции "несостоятельна".

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