Утром 26 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области – ОВА

"Из самолетов стратегической авиации враг утром ударил по Одессой области", – заявил он.
По словам Братчука, информация об ударах уточняется, продолжается спасательная операция. Подробности он пообещал опубликовать позже.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.