Утром 26 июля оккупанты нанесли ракетные удары по Одесской области – ОВА

"Из самолетов стратегической авиации враг утром ударил по Одессой области", – заявил он.

По словам Братчука, информация об ударах уточняется, продолжается спасательная операция. Подробности он пообещал опубликовать позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)