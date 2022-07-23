Спасенный на Змеином кот получил имя и новый дом. Его приютила семья командира

Когда в начале июля бойцы ВСУ впервые отправились на Змеиный, чтобы установить там украинский флаг, все задачи миссии выполнить не удалось.
"Были вынуждены отойти после размещения флагов, потому что были обстрелы с вражеских истребителей", – рассказали участники операции.
Уже после возвращения военные внимательно просматривали видео, которое сняли на острове и были шокированы, увидев на нем черного кота.
"И одна из заключительных задач командиром была поставлена – "эвакуировать всех наших". Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой товарищ", – пояснили бойцы.
Котенка во время повторной высадки нашли во время разминирования бомбоубежища, где он прятался в грудах мусора. Бойцы говорят: очевидно, он родился на острове: до оккупации там жили собаки, кошки и даже овцы. Кроме Змея, войну никто из них не пережил.
Теперь Змей будет жить в Киеве, его приютила семья одного из командиров миссии по освобождению Змеиного. Бойцы говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.
Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.