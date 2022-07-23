Спасенный на Змеином кот получил имя и новый дом. Его приютила семья командира

Когда в начале июля бойцы ВСУ впервые отправились на Змеиный, чтобы установить там украинский флаг, все задачи миссии выполнить не удалось.

"Были вынуждены отойти после размещения флагов, потому что были обстрелы с вражеских истребителей", – рассказали участники операции.

Уже после возвращения военные внимательно просматривали видео, которое сняли на острове и были шокированы, увидев на нем черного кота.

"И одна из заключительных задач командиром была поставлена – "эвакуировать всех наших". Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой товарищ", – пояснили бойцы.

Котенка во время повторной высадки нашли во время разминирования бомбоубежища, где он прятался в грудах мусора. Бойцы говорят: очевидно, он родился на острове: до оккупации там жили собаки, кошки и даже овцы. Кроме Змея, войну никто из них не пережил.

Теперь Змей будет жить в Киеве, его приютила семья одного из командиров миссии по освобождению Змеиного. Бойцы говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

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