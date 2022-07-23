ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спасенный на Змеином кот получил имя и новый дом. Его приютила семья командира

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Змей стал символом освобожденного острова, говорят украинские защитники
Змей стал символом освобожденного острова, говорят украинские защитники
Фото: Нелли Ковальская / Facebook

Эвакуация обнаруженного на Змеином кота стала завершающей задачей украинской спецоперации по освобождению острова. Подробности спасения кота, которого назвали Змеем, рассказали украинские защитники 22 июля в интервью ТСН.uа.

Когда в начале июля бойцы ВСУ впервые отправились на Змеиный, чтобы установить там украинский флаг, все задачи миссии выполнить не удалось.

"Были вынуждены отойти после размещения флагов, потому что были обстрелы с вражеских истребителей", – рассказали участники операции.

Уже после возвращения военные внимательно просматривали видео, которое сняли на острове и были шокированы, увидев на нем черного кота.

"И одна из заключительных задач командиром была поставлена – "эвакуировать всех наших". Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой товарищ", – пояснили бойцы.

Котенка во время повторной высадки нашли во время разминирования бомбоубежища, где он прятался в грудах мусора. Бойцы говорят: очевидно, он родился на острове: до оккупации там жили собаки, кошки и даже овцы. Кроме Змея, войну никто из них не пережил.

Теперь Змей будет жить в Киеве, его приютила семья одного из командиров миссии по освобождению Змеиного. Бойцы говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

ВИДЕО
Видео: ТСН.ua / YouTube
Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.

Теги: Россия, Украина, армия, животные, военные, оккупация, бомбоубежище, Вооруженные силы Украины, флаг, эвакуация, Одесская область, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, кошки, кот, остров Змеиный, российские оккупанты, деоккупация, коты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"С тобой нет времени, оно просто не существует". Литковская показала объятия с Данилюком
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
"Для этого не нужно быть состоятельным человеком". Эсхакзай рассказала, как ее семья помогла переселенцам из Харьковской области
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала, как сейчас выглядит
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
"Пересидел в горах, после вброд перешел границу". Называющий себя русским человеком Бардаш заявил, что сбежал в Россию
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
Бадоев рассказал о чувствах к дочери, с которой встретился впервые после начала войны
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"Как же он похож на своего папу". Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Джорджа
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  "Очень хочу увидеть их". Зеленская призналась, что поездка в США стала первой разлукой с детьми за последние несколько месяцев
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
  Melovin презентовал песню "Не звони мені". Видео
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
Тина Кароль в спортивном костюме снялась, сидя на чемодане. Фото
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
"С того света вытащила Лиля. Она не дала погибнуть". Данилюк рассказал о браке с Литковской и почему в день свадьбы был в кресле-коляске
Жена Кличко показала, как очищает организм
Жена Кличко показала, как очищает организм
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами"
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
  "Не бійся". Roxolana, коллега которой погиб в Виннице, выпустила клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (253010)
2
"О, метадоновые ноги", "Лицо "спецоперации". В сети обсуждают фото гниющего россиянина, которое обнародовал Гордон (168108)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (102569)
4
"Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага (71132)
5
"Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева (37298)
6
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах (35286)
7
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель (25504)
8
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото (21684)
 
 
 
 