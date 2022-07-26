На востоке отбиты попытки оккупантов провести штурмы, обезврежена разведгруппа – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг [...] силами разведывательной группы пытался раскрыть строение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепель. Оккупанты обезврежены", – говорится в сообщении.

На Донбассе противник пытался вести штурмовые действия, отметили украинские военные.

"Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел. [...] Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, российские войска пытались штурмовать в районах Берестового, Соледара и Семигорья, атаки были отражены.

"Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского. [...] Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли", – говорится в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести обстрелы военных и гражданских объектов из всех имеющихся у них видов вооружений и с применением авиации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)