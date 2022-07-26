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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На востоке отбиты попытки оккупантов провести штурмы, обезврежена разведгруппа – Генштаб ВСУ

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Оккупанты получили отпор от бойцов ВСУ
Оккупанты получили отпор от бойцов ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В южной части Харьковской области российские оккупанты пытались вести разведку позиций украинских военных и были обезврежены. Об этом проинформировал 26 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении враг [...] силами разведывательной группы пытался раскрыть строение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепель. Оккупанты обезврежены", – говорится в сообщении.

На Донбассе противник пытался вести штурмовые действия, отметили украинские военные.

"Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел. [...] Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", – рассказали в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, российские войска пытались штурмовать в районах Берестового, Соледара и Семигорья, атаки были отражены.

"Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского. [...] Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли", – говорится в сводке.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести обстрелы военных и гражданских объектов из всех имеющихся у них видов вооружений и с применением авиации.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jwCJuLWhnLZ3opMf6nf3ZUX2KzYUaZyHy4AjMo4xp76Vyzquq5W2UsLYo5CbpKajl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, вооружение, разведка, Соледар, вторжение, ВСУ, российская агрессия, Семигорье, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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