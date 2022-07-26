На востоке отбиты попытки оккупантов провести штурмы, обезврежена разведгруппа – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении враг [...] силами разведывательной группы пытался раскрыть строение обороны наших войск в районе населенного пункта Чепель. Оккупанты обезврежены", – говорится в сообщении.
На Донбассе противник пытался вести штурмовые действия, отметили украинские военные.
"Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел. [...] Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского. Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать", – рассказали в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, российские войска пытались штурмовать в районах Берестового, Соледара и Семигорья, атаки были отражены.
"Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского. [...] Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и с потерями отошли", – говорится в сводке.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают вести обстрелы военных и гражданских объектов из всех имеющихся у них видов вооружений и с применением авиации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.