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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов оккупантов погиб один человек – ОВА

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По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 643 человека
По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 643 человека
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб один мирный житель. Об этом 27 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 26 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области — в Северске", – сообщил Кириленко.

По слова главы ОВА, еще один человек получил ранения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 643 человека, еще 1669 граждан получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Северск, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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