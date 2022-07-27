В Донецкой области за минувшие сутки от обстрелов оккупантов погиб один человек – ОВА

По данным Кириленко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 643 человека Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 26 июля россияне убили одного мирного жителя Донецкой области — в Северске", – сообщил Кириленко.

По слова главы ОВА, еще один человек получил ранения.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 643 человека, еще 1669 граждан получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

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