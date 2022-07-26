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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области

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25 июля из-за очередного обстрела без света остались пять населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области
25 июля из-за очередного обстрела без света остались пять населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области
Фото: dtek.com

За сутки 25 июля энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ возобновили электроснабжение 16 населенных пунктов и вернули свет для 8 тысяч семей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В Донецком регионе специалисты смогли вернуть электропитание в 16 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов, ракетных и авиаударов. Снова со светом почти 8 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

25 июля из-за очередного обстрела без света остались пять населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области. Энергетики менее чем за сутки возобновили работу электросетей и вернули свет в 1031 дом жителей Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины
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