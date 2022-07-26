Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет еще для 8 тысяч семей в Донецкой области

25 июля из-за очередного обстрела без света остались пять населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области Фото: dtek.com

"В Донецком регионе специалисты смогли вернуть электропитание в 16 населенных пунктов, обесточенных в результате обстрелов, ракетных и авиаударов. Снова со светом почти 8 тысяч семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

25 июля из-за очередного обстрела без света остались пять населенных пунктов в Днепровском, Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области. Энергетики менее чем за сутки возобновили работу электросетей и вернули свет в 1031 дом жителей Днепропетровской области.

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