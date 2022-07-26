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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы закрепиться в Луганской области, россияне жестоко сжигают непокорные населенные пункты – Гайдай

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Оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии, РСЗО, наносят авиаудары
Оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии, РСЗО, наносят авиаудары
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)

Для продвижения в направлении админграницы Луганской и Донецкой областей и закрепления на достигнутых рубежах российские оккупанты уничтожают населенные пункты, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он написал в Telegram утром 26 июня.

"Чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донецкую область", – написал Гайдай.

Так, 25 июля россияне нанесли удар четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и дважды применяли минометы "там, где им удалось немного приблизиться", сообщил глава ОВА. 

"Уже почти месяц, как враг подошел почти к границе нашего региона, но чтобы ее пересечь, жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди – нужен "референдум", скольких бы жителей они ни убили и ни оставили без крова", – написал Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки отбиты четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются.

Глава ОВА констатировал, что оккупанты обстреливают населенные пункты из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Также враг использует авиацию.

"Вся страна видела, что оккупанты оставляют только пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы", – добавил Гайдай. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

Последний крупный город Луганской области, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Луганская область, артиллерия, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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