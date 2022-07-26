Чтобы закрепиться в Луганской области, россияне жестоко сжигают непокорные населенные пункты – Гайдай

"Чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донецкую область", – написал Гайдай.

Так, 25 июля россияне нанесли удар четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и дважды применяли минометы "там, где им удалось немного приблизиться", сообщил глава ОВА.

"Уже почти месяц, как враг подошел почти к границе нашего региона, но чтобы ее пересечь, жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди – нужен "референдум", скольких бы жителей они ни убили и ни оставили без крова", – написал Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки отбиты четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются.

Глава ОВА констатировал, что оккупанты обстреливают населенные пункты из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. Также враг использует авиацию.

"Вся страна видела, что оккупанты оставляют только пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы", – добавил Гайдай.

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