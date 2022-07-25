Одним ударом по базе в оккупированном Хрустальном ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов – Гайдай

"Этой ночью в отеле в городе Хрустальный (ранее Красный Луч) наши защитники атаковали врага. Именно там располагался командный пункт одного оккупационного военного подразделения. Минус 100 рашистов. Метко", – написал он.

Гайдай подчеркнул, что "врага на украинской земле может ожидать только одно – ликвидация", и это еще раз доказали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)