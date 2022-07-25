Одним ударом по базе в оккупированном Хрустальном ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов – Гайдай

"Этой ночью в отеле в городе Хрустальный (ранее Красный Луч) наши защитники атаковали врага. Именно там располагался командный пункт одного оккупационного военного подразделения. Минус 100 рашистов. Метко", – написал он.
Гайдай подчеркнул, что "врага на украинской земле может ожидать только одно – ликвидация", и это еще раз доказали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников высказывал уверенность, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. Но советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил 22 июля, что президент США не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), чтобы "мы не дошли до ситуации, в которой приближаемся к третьей мировой войне".
По словам Резникова, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российских оккупантов.