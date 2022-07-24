ВСУ нанесли удар по казарме с оккупантами в Кадиевке и по отряду сахалинского ОМОНа под Лисичанском – Гайдай

Гайдай: Силы обороны Украины наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Силы обороны Украины наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия. Западная же артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу. За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет врагам атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть. В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглось помещение, где находились российские военные. Потери уточняются", – заявил он.

Также, по словам Гайдая, вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию.

"А именно – отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", – написал глава ОВА.

Он сообщил, что 23 июля оккупанты нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

"Они усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы", – говорится в сообщении.

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