ВСУ нанесли удар по казарме с оккупантами в Кадиевке и по отряду сахалинского ОМОНа под Лисичанском – Гайдай

"Силы обороны Украины наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия. Западная же артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу. За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только в Луганской области. Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет врагам атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть. В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглось помещение, где находились российские военные. Потери уточняются", – заявил он.
Также, по словам Гайдая, вблизи Лисичанска украинские артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию.
"А именно – отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", – написал глава ОВА.
Он сообщил, что 23 июля оккупанты нанесли четыре ракетных и один авиаудар.
"Они усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город.
Сейчас противник пытается полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.
По данным Генерального штаба ВСУ на утро 23 июля, всего Россия за период полномасштабного вторжения потеряла 39,24 тыс. военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов, а также другой боевой и военной техники.