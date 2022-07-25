"Земля напоминает планету с кратерами". Оккупанты пытались выйти на админграницу Луганской области с трех сторон

"С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганской области – повсюду отошли. Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти каждую минуту попадают снаряды. За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированные артиллерийские атаки, два длительных минометных обстрела", – заявил глава ОВА.
По его словам, еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.
"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.