"Земля напоминает планету с кратерами". Оккупанты пытались выйти на админграницу Луганской области с трех сторон

Гайдай отметил, что оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области Фото: ЕРА

"С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганской области – повсюду отошли. Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти каждую минуту попадают снаряды. За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированные артиллерийские атаки, два длительных минометных обстрела", – заявил глава ОВА.

По его словам, еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями", – подчеркнул Гайдай.

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