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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне с утра обстреливали границы Черниговской области – глава ОВА

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Россияне постоянно обстреливают приграничные районы
Россияне постоянно обстреливают приграничные районы
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Российские оккупанты 26 июля несколько раз обстреливали границы Черниговской области, под огонь попали села Леоновка и Горск. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"С самого утра враг обстреливает границы Черниговской области. После 6 утра обстрел села Леоновка, вероятно, из миномета 120 мм калибра, до 10 взрывов. Между 10.00 и 11.00 обстрелы возле села Горск, вероятно, из ствольной артиллерии, 15 взрывов", – написал он.

Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры в ОВА не поступала.

Накануне, вечером 25 июля, оккупанты также обстреляли из "Градов" территорию возле села Михальчина Слобода Новгород-Северской общины, сообщал Чаус. По его данным, было 12 взрывов.

Госпогранслужба зафиксировала 25 июля в приграничных общинах Сумской и Черниговской областей 47 прилетов из ствольной артиллерии и РСЗЛ и более 50 – из минометов калибра 120 мм. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская и Черниговская области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регионы с российской территории.

Теги: Госпогранслужба, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, миномет, границы, Вячеслав Чаус
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