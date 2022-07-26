Россияне с утра обстреливали границы Черниговской области – глава ОВА

"С самого утра враг обстреливает границы Черниговской области. После 6 утра обстрел села Леоновка, вероятно, из миномета 120 мм калибра, до 10 взрывов. Между 10.00 и 11.00 обстрелы возле села Горск, вероятно, из ствольной артиллерии, 15 взрывов", – написал он.

Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры в ОВА не поступала.

Накануне, вечером 25 июля, оккупанты также обстреляли из "Градов" территорию возле села Михальчина Слобода Новгород-Северской общины, сообщал Чаус. По его данным, было 12 взрывов.

Госпогранслужба зафиксировала 25 июля в приграничных общинах Сумской и Черниговской областей 47 прилетов из ствольной артиллерии и РСЗЛ и более 50 – из минометов калибра 120 мм.

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