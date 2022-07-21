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Оккупанты активизировали обстрелы Черниговской области с территории России – командование "Север"

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Оккупанты начали вести огонь с территории РФ по Черниговской области с полуночи, отметило командование "Север"
Оккупанты начали вести огонь с территории РФ по Черниговской области с полуночи, отметило командование "Север"
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Российские оккупационные войска активизировали обстрелы приграничных районов Черниговской области.

Об этом 21 июля в Telegram сообщило оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что сегодня огонь с территории РФ начал вестись с полуночи.

"Были зафиксированы шесть взрывов – вероятно, из миномета 120 мм – на территории Новгород-Северского района. С 8.26 до почти 9.00 сообщено еще о четырех выходах на территории России и соответственно четырех приходах уже на территории Украины в том же районе. Стреляли из самоходных артиллерийских установок (САУ)", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, с 11.40 оккупанты начали обстрел окрестности села Николаевка – зафиксировано 20 взрывов (предположительно, из миномета калибра 120 мм).

"В это же время произведен обстрел, похоже, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по территории Семеновской общины. Насчитано восемь приходов, – подчеркивается в сообщении. – Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация пока не поступала".

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщал 20 июля, что накануне оккупанты более 100 раз обстреляли приграничные районы Черниговской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, РСЗО, Черниговская область, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, взрывы, миномет, российские оккупанты
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