Оккупанты активизировали обстрелы Черниговской области с территории России – командование "Север"

Оккупанты начали вести огонь с территории РФ по Черниговской области с полуночи, отметило командование "Север" Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Об этом 21 июля в Telegram сообщило оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что сегодня огонь с территории РФ начал вестись с полуночи.

"Были зафиксированы шесть взрывов – вероятно, из миномета 120 мм – на территории Новгород-Северского района. С 8.26 до почти 9.00 сообщено еще о четырех выходах на территории России и соответственно четырех приходах уже на территории Украины в том же районе. Стреляли из самоходных артиллерийских установок (САУ)", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, с 11.40 оккупанты начали обстрел окрестности села Николаевка – зафиксировано 20 взрывов (предположительно, из миномета калибра 120 мм).

"В это же время произведен обстрел, похоже, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по территории Семеновской общины. Насчитано восемь приходов, – подчеркивается в сообщении. – Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация пока не поступала".

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщал 20 июля, что накануне оккупанты более 100 раз обстреляли приграничные районы Черниговской области.

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