Россия более 100 раз обстреляла приграничье Черниговской области

Военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую область с российской территории Фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області / Facebook

"Враг совершает обстрелы приграничья. Увеличивает количество обстрелов. В частности, вчера было более 100 прилетов на севере Черниговской области. Сегодня ночью работала система "Град". К счастью, без жертв. Но враг постоянно держит нас в тонусе", – подчеркнул Чаус.

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