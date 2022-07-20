Россия более 100 раз обстреляла приграничье Черниговской области

"Враг совершает обстрелы приграничья. Увеличивает количество обстрелов. В частности, вчера было более 100 прилетов на севере Черниговской области. Сегодня ночью работала система "Град". К счастью, без жертв. Но враг постоянно держит нас в тонусе", – подчеркнул Чаус.
Глава ОГА призвал жителей не игнорировать сирены. Он также напомнил о запрете посещать леса из-за минной опасности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.