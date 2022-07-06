Мэр Нежина предупредил о высокой угрозе ракетного удара по городу

Об этом 6 июля предупредил в Facebook мэр города Александр Кодола.
"Внимание! В ближайшие 24 часа есть высокая угроза ракетных обстрелов города Нежина. При первом сообщении об опасности, немедленно спускайтесь в укрытие!", – обратился городской голова к жителям Нежина.
Кодола призвал их "позаботиться о своей безопасности".
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", – подчеркнул мэр Нежина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый удар по Нежину оккупанты нанесли в первый день нападения РФ на Украину, 24 февраля. После этого российские войска неоднократно атаковали город.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов, но противник продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.