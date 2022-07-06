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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Нежина предупредил о высокой угрозе ракетного удара по городу

Кодола призвал жителей Нежина не пренебрегать сигналами воздушной тревоги
Кодола призвал жителей Нежина не пренебрегать сигналами воздушной тревоги
Фото: Oleksandr Kodola / Facebook

Российские оккупационные войска в ближайшие сутки могут нанести ракетный удар по Нежину Черниговской области.

Об этом 6 июля предупредил в Facebook мэр города Александр Кодола.

"Внимание! В ближайшие 24 часа есть высокая угроза ракетных обстрелов города Нежина. При первом сообщении об опасности, немедленно спускайтесь в укрытие!", – обратился городской голова к жителям Нежина.

Кодола призвал их "позаботиться о своей безопасности".

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", – подчеркнул мэр Нежина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первый удар по Нежину оккупанты нанесли в первый день нападения РФ на Украину, 24 февраля. После этого российские войска неоднократно атаковали город

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов, но противник продолжает обстреливать Черниговскую область со своей территории.

Теги: Россия, Украина, нападение, угрозы, Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, безопасность, Нежин, мэр
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