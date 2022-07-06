Мэр Нежина предупредил о высокой угрозе ракетного удара по городу

Об этом 6 июля предупредил в Facebook мэр города Александр Кодола.

"Внимание! В ближайшие 24 часа есть высокая угроза ракетных обстрелов города Нежина. При первом сообщении об опасности, немедленно спускайтесь в укрытие!", – обратился городской голова к жителям Нежина.

Кодола призвал их "позаботиться о своей безопасности".

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!", – подчеркнул мэр Нежина.

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