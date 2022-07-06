В Черниговской области по временной схеме восстановили 19 мостов – ОВА

В Черниговской области за период с 24 февраля было разрушено более 25 мостов Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

"На сегодня чуть больше двух десятков, я не хочу называть точную цифру, скажу так: 25+ мостов разрушено у нас в результате российской агрессии. 19 восстановлено. Мы восстановили их по временной схеме. Но они в нормальном состоянии, позволяют использовать их полноценно. То есть транспорт двигается", – сказал он.

Чаус сообщил, что на некоторых мостах уже начали работы по восстановлению "на постоянной основе".

Также, по словам Чауса, на трех участках восстановлено и железнодорожное сообщение.

"Есть надежда, что в течение четырех-пяти месяцев, до морозов, мы восстановим те мосты, что позволит нам убрать временные сооружения, которые трудно будет использовать зимой", – рассказал он.

Сообщение Чернигова с Киевом возобновили, дорога теперь занимает около 1,5 часа, добавил Чаус.