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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поврежденный мост между Киевом и Черниговом отремонтировали

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"Укравтодор" восстановил поврежденный мост
"Укравтодор" восстановил поврежденный мост
Фото: Укравтодор / Facebook

Поврежденный взрывом мост между Киевом и Черниговом отремонтировали. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

"Обеспечен проезд через поврежденный мост в Черниговской области на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Сначала территорию обследовали и разминировали саперы, затем разобрали завалы разрушенного искусственного сооружения, установили новые бетонные плиты пролетного строения, сверху – слой гидроизоляции и асфальтобетон", – говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что трасса М-01 Киев – Чернигов взяла на себя удар еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

"По этому пути российские оккупационные войска проникли на территорию Украины через белорусское КПП "Новые Яриловичи" и шли в наступление на Киев и Чернигов. Из-за военных действий дорога испытала серьезные разрушения", – сообщили в агентстве.

После деоккупации региона на трассе М-01 построена одна временная объездная дорога у небольшого моста; отремонтирован один небольшой мост; произведен разбор завалов большого моста через реку Десна на объездной Чернигова, готовится проект ремонта; планируется открытие движения по южному подъезду к Чернигову через понтон.

Фото: Укравтодор / Facebook
Фото: Укравтодор / Facebook

Контекст:

В Чернигове российские захватчики 23 марта разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединяет город со столицей. По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Укравтодор, Черниговская область, мост, война России против Украины
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