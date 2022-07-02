Поврежденный мост между Киевом и Черниговом отремонтировали

"Обеспечен проезд через поврежденный мост в Черниговской области на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Сначала территорию обследовали и разминировали саперы, затем разобрали завалы разрушенного искусственного сооружения, установили новые бетонные плиты пролетного строения, сверху – слой гидроизоляции и асфальтобетон", – говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что трасса М-01 Киев – Чернигов взяла на себя удар еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

"По этому пути российские оккупационные войска проникли на территорию Украины через белорусское КПП "Новые Яриловичи" и шли в наступление на Киев и Чернигов. Из-за военных действий дорога испытала серьезные разрушения", – сообщили в агентстве.

После деоккупации региона на трассе М-01 построена одна временная объездная дорога у небольшого моста; отремонтирован один небольшой мост; произведен разбор завалов большого моста через реку Десна на объездной Чернигова, готовится проект ремонта; планируется открытие движения по южному подъезду к Чернигову через понтон.

Фото: Укравтодор / Facebook