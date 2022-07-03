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"Это угрозы всему Чернигову". Атрошенко высказался о заявлении замглавы ОП Тимошенко

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Владислав Атрошенко: Странно слышать от назначенного должностного лица намеки с угрозами избранному людьми городскому голове
Владислав Атрошенко: Странно слышать от назначенного должностного лица намеки с угрозами избранному людьми городскому голове
Фото: Владислав Атрошенко / Facebook

Заявлением о запрете мэру Чернигова Владиславу Атрошенко посетить международную конференцию по восстановлению Украины заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко фактически признался в нарушении закона, заявил Атрошенко на своей странице в Facebook.

"Поражен вчерашним заявлением одного из заместителей главы Офиса президента. Мы получили личное подтверждение нарушения закона. Господин чиновник расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением. Признался в нарушении закона. Черниговцы удивлены и крайне возмущены таким бессмысленным и безответственным поступком этого чиновника Офиса президента. Также странно слышать от назначенного должностного лица намеки с угрозами избранному людьми городскому голове. Это угрозы в адрес не просто городского головы. Это угрозы всему Чернигову и его жителям", – заявил Атрошенко.

Он добавил, что европейские партнеры Украины шокированы таким поведением представителей государственной власти.

"После заявления чиновника мне позвонили европейские партнеры Украины. Они шокированы таким странным и безответственным поведением отдельных представителей центральной власти. Когда президент Украины призывает мэров искать источники восстановления городов, когда Швейцария приглашает на встречу по восстановлению Чернигова, когда мэр Чернигова включен в правительственную делегацию, а один чиновник единственным звонком все отменяет, это действительно шокирует цивилизованный мир. Европейцы спросили, понимают ли эти чиновники в офисе, что они дискредитируют президента, проводя таким образом региональную политику, и своими действиями вредят Украине?" – подчеркнул мэр Чернигова.

Контекст:

О том, что его не выпускают из Украины в командировку за границу, Атрошенко заявлял дважды.

В июне он намеревался посетить польский Жешув – планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, которое президент Украины Владимир Зеленский объявил утром 24 февраля, после открытого вторжения российских войск в Украину. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе командировка.

Теги: Чернигов, граница, угрозы, запрет, Владислав Атрошенко, чиновники, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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