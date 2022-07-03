"Это угрозы всему Чернигову". Атрошенко высказался о заявлении замглавы ОП Тимошенко

"Поражен вчерашним заявлением одного из заместителей главы Офиса президента. Мы получили личное подтверждение нарушения закона. Господин чиновник расписался в препятствовании исполнять служебные обязанности главе прифронтового областного центра и злоупотреблении своим служебным положением. Признался в нарушении закона. Черниговцы удивлены и крайне возмущены таким бессмысленным и безответственным поступком этого чиновника Офиса президента. Также странно слышать от назначенного должностного лица намеки с угрозами избранному людьми городскому голове. Это угрозы в адрес не просто городского головы. Это угрозы всему Чернигову и его жителям", – заявил Атрошенко.

Он добавил, что европейские партнеры Украины шокированы таким поведением представителей государственной власти.

"После заявления чиновника мне позвонили европейские партнеры Украины. Они шокированы таким странным и безответственным поведением отдельных представителей центральной власти. Когда президент Украины призывает мэров искать источники восстановления городов, когда Швейцария приглашает на встречу по восстановлению Чернигова, когда мэр Чернигова включен в правительственную делегацию, а один чиновник единственным звонком все отменяет, это действительно шокирует цивилизованный мир. Европейцы спросили, понимают ли эти чиновники в офисе, что они дискредитируют президента, проводя таким образом региональную политику, и своими действиями вредят Украине?" – подчеркнул мэр Чернигова.