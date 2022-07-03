"В Украине война. Особенно это касается пограничных регионов". В ОП ответили мэрам, которые недовольны, что их не выпускают за границу

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"
Тимошенко призвал таких мэров "заняться уже общинами", чтобы их "наконец-то увидели люди", а сами мэры – увидели проблемы людей.
"Для тех, кому сигнал не ясен: найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", – добавил Тимошенко.
Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, которое президент Украины Владимир Зеленский объявил утром 24 февраля, после открытого вторжения российских войск в Украину. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе командировка.
О том, что его не выпускают из Украины в командировку за границу, несколько раз сообщал Владислав Атрошенко – мэр разбомбленного российскими оккупантами Чернигова.
Атрошенко в июне намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.