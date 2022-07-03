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"В Украине война. Особенно это касается пограничных регионов". В ОП ответили мэрам, которые недовольны, что их не выпускают за границу

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Тимошенко: Для тех, кому сигнал не ясен: найдутся другие пути, как помочь общинам и городам
Тимошенко: Для тех, кому сигнал не ясен: найдутся другие пути, как помочь общинам и городам
Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 2 июля в Telegram заявил, что опасность для недавно освобожденных из российской оккупации регионов не миновала.

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Тимошенко призвал таких мэров "заняться уже общинами", чтобы их "наконец-то увидели люди", а сами мэры – увидели проблемы людей.

"Для тех, кому сигнал не ясен: найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", – добавил Тимошенко. 

Контекст:

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, которое президент Украины Владимир Зеленский объявил утром 24 февраля, после открытого вторжения российских войск в Украину. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе командировка.

О том, что его не выпускают из Украины в командировку за границу, несколько раз сообщал Владислав Атрошенко – мэр разбомбленного российскими оккупантами Чернигова.

Атрошенко в июне намеревался посетить польский Жешув – он планировал подписать соглашение о сотрудничестве и помощи Чернигову, но пограничники не пропустили его. 2 июля мэр сообщил, что ему запретили командировку на международную конференцию по восстановлению Украины в Швейцарию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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