"В Украине война. Особенно это касается пограничных регионов". В ОП ответили мэрам, которые недовольны, что их не выпускают за границу

Тимошенко: Для тех, кому сигнал не ясен: найдутся другие пути, как помочь общинам и городам Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

"Мэры некоторых городов возмущаются, что их не выпускают за границу, – написал он, не называя имен. – Во-первых напоминаю для тех, кто забыл: в Украине идет война! Особенно это касается приграничных регионов и еще совсем недавно оккупированных. Опасность не прошла!"

Тимошенко призвал таких мэров "заняться уже общинами", чтобы их "наконец-то увидели люди", а сами мэры – увидели проблемы людей.

"Для тех, кому сигнал не ясен: найдутся другие пути, как помочь общинам и городам. Без вас", – добавил Тимошенко.