Харьков и Чугуев россияне обстреляли из комплексов С-300 – полиция

"Сейчас известно о двух воронках в земле, обе в районе станций метро "Спортивная" и "Защитников Украины", и о попадании обломков ракеты в крышу загоревшегося автоцентра. Вероятно, это ракеты С-300. Страна-террорист уже не скрывает обстрелы гражданских объектов нашего города", – написал Болвинов.

По его словам, по Чугуеву захватчики также ударили ракетами ЗРК С-300.

"Пострадали два дома и повреждена газовая труба. Потерпевших, к счастью, нет", – сообщил Болвинов.

Он отметил, что на месте прилетов работают следователи, которые фиксируют преступления российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)