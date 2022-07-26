Харьков и Чугуев россияне обстреляли из комплексов С-300 – полиция

"Сейчас известно о двух воронках в земле, обе в районе станций метро "Спортивная" и "Защитников Украины", и о попадании обломков ракеты в крышу загоревшегося автоцентра. Вероятно, это ракеты С-300. Страна-террорист уже не скрывает обстрелы гражданских объектов нашего города", – написал Болвинов.
По его словам, по Чугуеву захватчики также ударили ракетами ЗРК С-300.
"Пострадали два дома и повреждена газовая труба. Потерпевших, к счастью, нет", – сообщил Болвинов.
Он отметил, что на месте прилетов работают следователи, которые фиксируют преступления российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.