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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате утренних обстрелов Харькова загорелась крыша автосалона, в Чугуеве снаряд попал в газовую трубу

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В Харькове в результате обстрела горела крыша здания автосалона
В Харькове в результате обстрела горела крыша здания автосалона
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Утром 26 июля российские оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что удар был нанесен около 5.00.

"В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет", – написал Синегубов.

Глава ОВА также сообщил об обстрелах оккупантами критической инфраструктуры Чугуева.

"Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры [в Чугуеве], где в подвале еще остались люди. По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом. В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры", – написал он.

Также, по словам Синегубова, украинские военные нанесли российской армии значительные потери в направлении Цуповка — Дементиевка.

https://www.facebook.com/synegubov.official/posts/pfbid031UWGHVoSLzWe1DbqRmaNd7dbGAwjyNdFpv1hFVyJUMxopwwU14xavgZZCiLAcvBQl

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Чугуеве утром 26 июля снаряд повредил газовую трубу.

"Около 4.50 в Чугуеве вражеский боеприпас повредил газовую трубу на вводе в частный дом. Образовался огненный факел, который был быстро потушен спасателями из Луганской области, стоящими на боевом дежурстве в Чугуевском районе Харьковской области", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0Y9yceDFY4eRANb5NZsCgkuxRMWD8KunjRPeCYULFAJ1f8i4aH7Jd9hHiWsrJcmBol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

21 июля обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" Харькова, оккупанты попали в том числе в медучреждение и остановку общественного транспорта. Терехов призвал харьковчан по возможности избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте из соображений безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, Чугуев, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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