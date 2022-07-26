В результате утренних обстрелов Харькова загорелась крыша автосалона, в Чугуеве снаряд попал в газовую трубу

Он отметил, что удар был нанесен около 5.00.

"В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям. По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет", – написал Синегубов.

Глава ОВА также сообщил об обстрелах оккупантами критической инфраструктуры Чугуева.

"Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры [в Чугуеве], где в подвале еще остались люди. По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом. В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры", – написал он.

Также, по словам Синегубова, украинские военные нанесли российской армии значительные потери в направлении Цуповка — Дементиевка.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Чугуеве утром 26 июля снаряд повредил газовую трубу.

"Около 4.50 в Чугуеве вражеский боеприпас повредил газовую трубу на вводе в частный дом. Образовался огненный факел, который был быстро потушен спасателями из Луганской области, стоящими на боевом дежурстве в Чугуевском районе Харьковской области", – говорится в сообщении.

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