В ночь на 26 июля оккупанты обстреляли Харьков – мэр

"Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", – написал он.
По словам мэра, пока нет информации о пострадавших или погибших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
21 июля обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" Харькова, оккупанты попали в том числе в медучреждение и остановку общественного транспорта. Терехов призвал харьковчан по возможности избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте из соображений безопасности.