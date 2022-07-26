В ночь на 26 июля оккупанты обстреляли Харьков – мэр

"Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", – написал он.

По словам мэра, пока нет информации о пострадавших или погибших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)