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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ночь на 26 июля оккупанты обстреляли Харьков – мэр

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Российские войска находятся на территории Харьковской области с 24 февраля
Российские войска находятся на территории Харьковской области с 24 февраля
Фото: EPA (архив)

В ночь на 26 июля российские оккупанты обстреляли Харьков. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения", – написал он.

По словам мэра, пока нет информации о пострадавших или погибших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

21 июля обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" Харькова, оккупанты попали в том числе в медучреждение и остановку общественного транспорта. Терехов призвал харьковчан по возможности избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте из соображений безопасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины
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