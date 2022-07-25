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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове возле автобусных остановок построят укрытия – мэр

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Терехов призвал граждан избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте
Терехов призвал граждан избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

В течение двух-трех недель в Харькове начнется монтаж безопасных мест возле остановок общественного транспорта. Об этом 25 июля сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу", – написал Терехов.

По его словам, похожие укрытия в Израиле показывают себя "эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков".

Городская власть уже определила 25 мест, где такие укрытия будут установлены в Харькове: в первую очередь на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев, подчеркнул мэр города.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

21 июля обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" Харькова, оккупанты попали в том числе в медучреждение и остановку общественного транспорта. Терехов призвал харьковчан по возможности избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте из соображений безопасности.

Теги: транспорт, Харьков, Израиль, угрозы, Игорь Терехов, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, мэр
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