В Харькове возле автобусных остановок построят укрытия – мэр

"Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу", – написал Терехов.
По его словам, похожие укрытия в Израиле показывают себя "эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков".
Городская власть уже определила 25 мест, где такие укрытия будут установлены в Харькове: в первую очередь на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев, подчеркнул мэр города.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
21 июля обстрелу подвергся "один из самых густонаселенных районов" Харькова, оккупанты попали в том числе в медучреждение и остановку общественного транспорта. Терехов призвал харьковчан по возможности избегать утренних поездок в наземном общественном транспорте из соображений безопасности.