В Харькове возле автобусных остановок построят укрытия – мэр

"Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийского обстрела там можно будет укрыться и переждать воздушную тревогу", – написал Терехов.

По его словам, похожие укрытия в Израиле показывают себя "эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков".

Городская власть уже определила 25 мест, где такие укрытия будут установлены в Харькове: в первую очередь на самых загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев, подчеркнул мэр города.