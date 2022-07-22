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22 июля, 2022
 
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Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков

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Комаровский признался, что в Харькове осталось много друзей и знакомых, с которыми он созванивается после каждого обстрела
Комаровский признался, что в Харькове осталось много друзей и знакомых, с которыми он созванивается после каждого обстрела
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский доктор Евгений Комаровский 19 июля в интервью радио "Люкс ФM" ответил на вопрос, где он находится после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Где вы находитесь?" – спросил у доктора ведущий Слава Демин.

"Между Киевом и Харьковом", – ответил Комаровский.

По словам доктора, возвращаться в Харьков пока рано.

"Массово возвращаться восстанавливать город, налаживать производство, отправлять детей в школу можно только тогда, когда подписаны договоренности о прекращении боевых действий. Раньше это невозможно, потому что жить, особенно жить вместе с детьми, в ситуации, когда в любую минуту может прилететь, практические нереально", – заявил Комаровский.

Он признался, что в Харькове осталось много его родственников и друзей.

"Это десятки человек, с которыми мы регулярно общаемся. После каждого обстрела –  созвон", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, Евгений Комаровский, война России против Украины
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