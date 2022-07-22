  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков

Комаровский признался, что в Харькове осталось много друзей и знакомых, с которыми он созванивается после каждого обстрела Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Где вы находитесь?" – спросил у доктора ведущий Слава Демин.

"Между Киевом и Харьковом", – ответил Комаровский.

По словам доктора, возвращаться в Харьков пока рано.

"Массово возвращаться восстанавливать город, налаживать производство, отправлять детей в школу можно только тогда, когда подписаны договоренности о прекращении боевых действий. Раньше это невозможно, потому что жить, особенно жить вместе с детьми, в ситуации, когда в любую минуту может прилететь, практические нереально", – заявил Комаровский.

Он признался, что в Харькове осталось много его родственников и друзей.

"Это десятки человек, с которыми мы регулярно общаемся. После каждого обстрела – созвон", – подытожил он.

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