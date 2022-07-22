  Комаровский ответил, где он сейчас находится и когда можно возвращаться в Харьков

"Где вы находитесь?" – спросил у доктора ведущий Слава Демин.
"Между Киевом и Харьковом", – ответил Комаровский.
По словам доктора, возвращаться в Харьков пока рано.
"Массово возвращаться восстанавливать город, налаживать производство, отправлять детей в школу можно только тогда, когда подписаны договоренности о прекращении боевых действий. Раньше это невозможно, потому что жить, особенно жить вместе с детьми, в ситуации, когда в любую минуту может прилететь, практические нереально", – заявил Комаровский.
Он признался, что в Харькове осталось много его родственников и друзей.
"Это десятки человек, с которыми мы регулярно общаемся. После каждого обстрела – созвон", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.