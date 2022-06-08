"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле

"Сельхозработы – оптимальный способ отвлечься от войны", – написал Комаровский.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.