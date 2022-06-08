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08 июня, 2022
 
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"Оптимальный способ отвлечься от войны". Комаровский позировал с вилами в поле

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Комаровский родился в Харькове
Комаровский родился в Харькове
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр и ведущий Евгений Комаровский 8 июня опубликовал в Instagram фото, на котором он запечатлен в костюме с зелено-коричневым принтом и с вилами в руках на фоне скошенной травы.

"Сельхозработы – оптимальный способ отвлечься от войны", – написал Комаровский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Теги: Евгений Комаровский, война России против Украины
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