Бульвар Шоубиз
 
18 мая, 2022
 
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"Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны

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Комаровский: И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую
Комаровский: И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую
Фото: uakomar / Instagram

Украинский педиатр Евгений Комаровский 17 мая в эфире канала "Украина" рассказал, что нужно делать, если во время войны "жизнь потеряла смысл и нет надежды на будущее".

"Если у вас нет надежд, это проблема психологическая. Постарайтесь занять свои мышцы, органы движения, делайте хоть что-нибудь. Занимайтесь физическим трудом. И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую, – посоветовал доктор. – От того, что вы будете сидеть и ныть, глядя в смартфтон и читая ленту новостей, вам будет с каждым днем все хуже и хуже. Если жизнь потеряла смысл и нет надежд, мой самый главный совет  катастрофически уменьшить объем любой информации и многократно увеличить количество физических нагрузок".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Теги: Евгений Комаровский, война России против Украины
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