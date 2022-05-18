  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны

"Если у вас нет надежд, это проблема психологическая. Постарайтесь занять свои мышцы, органы движения, делайте хоть что-нибудь. Занимайтесь физическим трудом. И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую, – посоветовал доктор. – От того, что вы будете сидеть и ныть, глядя в смартфтон и читая ленту новостей, вам будет с каждым днем все хуже и хуже. Если жизнь потеряла смысл и нет надежд, мой самый главный совет – катастрофически уменьшить объем любой информации и многократно увеличить количество физических нагрузок".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.