  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны

Комаровский: И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую Фото: uakomar / Instagram

"Если у вас нет надежд, это проблема психологическая. Постарайтесь занять свои мышцы, органы движения, делайте хоть что-нибудь. Занимайтесь физическим трудом. И чем тяжелее будет физический труд, тем больше надежд у вас появится. Это я вам гарантирую, – посоветовал доктор. – От того, что вы будете сидеть и ныть, глядя в смартфтон и читая ленту новостей, вам будет с каждым днем все хуже и хуже. Если жизнь потеряла смысл и нет надежд, мой самый главный совет – катастрофически уменьшить объем любой информации и многократно увеличить количество физических нагрузок".

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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