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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский: В голове у российской бешеной собаки ничего нет, она питается властью и страхом

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Комаровский: В Украине власть не особо боятся, а в РФ власть это все, ты всемогущий
Комаровский: В Украине власть не особо боятся, а в РФ власть – это все, ты всемогущий
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что власть в РФ питается страхом и не ожидала, что в Украине российских оккупантов не будут бояться.

"Вот тебя покусала бешеная собака, а ты пытаешься понять, что у нее в голове. Нет у нее в голове ничего. Она работает на инстинктах – дадут ей пожрать или не дадут. Она питается властью, страхом. Вот эта собака любит, когда ее боятся, она от этого растет. И для нее сейчас самое страшное – что кто-то ее не испугался. А она привыкла питаться этим страхом человеческим", – сказал Комаровский.

По его словам, в этом заключается основа власти в РФ.

"Вот чем власть в России отличается от власти в Украине. Здесь власть не особо боятся, а там власть – это все, ты всемогущий. Чем ты выше – тем больше людей готовы стоять перед тобой на цыпочках и унижаться. Это власть, которой хочется. В этом же суть имперскости, когда тебе мало собственной страны, независимо от ее размеров, тебе хочется все больше и больше. Поэтому ничего хорошего в этой голове нет. Есть ли там какой-то мозг, кроме спинного, – это уже вопрос", – резюмировал Комаровский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Евгений Комаровский, война России против Украины, власть
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