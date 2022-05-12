Комаровский: В голове у российской бешеной собаки ничего нет, она питается властью и страхом

Комаровский: В Украине власть не особо боятся, а в РФ власть – это все, ты всемогущий Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Вот тебя покусала бешеная собака, а ты пытаешься понять, что у нее в голове. Нет у нее в голове ничего. Она работает на инстинктах – дадут ей пожрать или не дадут. Она питается властью, страхом. Вот эта собака любит, когда ее боятся, она от этого растет. И для нее сейчас самое страшное – что кто-то ее не испугался. А она привыкла питаться этим страхом человеческим", – сказал Комаровский.

По его словам, в этом заключается основа власти в РФ.

"Вот чем власть в России отличается от власти в Украине. Здесь власть не особо боятся, а там власть – это все, ты всемогущий. Чем ты выше – тем больше людей готовы стоять перед тобой на цыпочках и унижаться. Это власть, которой хочется. В этом же суть имперскости, когда тебе мало собственной страны, независимо от ее размеров, тебе хочется все больше и больше. Поэтому ничего хорошего в этой голове нет. Есть ли там какой-то мозг, кроме спинного, – это уже вопрос", – резюмировал Комаровский.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)