Комаровский: В голове у российской бешеной собаки ничего нет, она питается властью и страхом

"Вот тебя покусала бешеная собака, а ты пытаешься понять, что у нее в голове. Нет у нее в голове ничего. Она работает на инстинктах – дадут ей пожрать или не дадут. Она питается властью, страхом. Вот эта собака любит, когда ее боятся, она от этого растет. И для нее сейчас самое страшное – что кто-то ее не испугался. А она привыкла питаться этим страхом человеческим", – сказал Комаровский.
По его словам, в этом заключается основа власти в РФ.
"Вот чем власть в России отличается от власти в Украине. Здесь власть не особо боятся, а там власть – это все, ты всемогущий. Чем ты выше – тем больше людей готовы стоять перед тобой на цыпочках и унижаться. Это власть, которой хочется. В этом же суть имперскости, когда тебе мало собственной страны, независимо от ее размеров, тебе хочется все больше и больше. Поэтому ничего хорошего в этой голове нет. Есть ли там какой-то мозг, кроме спинного, – это уже вопрос", – резюмировал Комаровский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
За время полномасштабного вторжения российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. Также бои идут в южных областях страны.