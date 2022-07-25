Обстрел оккупантами школы и Дома культуры в Чугуеве. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Поліція Харківської області / Facebook
Фото: Поліція Харківської області / Facebook
Фото: Поліція Харківської області / Facebook
Фото: Поліція Харківської області / Facebook
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram
Российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области в ночь на 25 июля
. Удары пришлись, среди прочего, на местную школу и Дом культуры. В последнем из-за удара начался пожар, сообщили
в ГСЧС. Трех людей, которые прятались в подвале Дома культуры, спасли из-под завалов. По словам
главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Дом культуры в результате удара практически уничтожен. Предварительно, полиция установила
, что обстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса С-300.