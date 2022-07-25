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Обстрел оккупантами школы и Дома культуры в Чугуеве. Фоторепортаж

Сегодня 17.54
Российские оккупанты обстреляли Чугуев Харьковской области в ночь на 25 июля. Удары пришлись, среди прочего, на местную школу и Дом культуры. В последнем из-за удара начался пожар, сообщили в ГСЧС. Трех людей, которые прятались в подвале Дома культуры, спасли из-под завалов. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Дом культуры в результате удара практически уничтожен. Предварительно, полиция установила, что обстрел был совершен из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Теги: Харьковская область, Чугуев, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты, школа
 

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