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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли школу и дом культуры в Чугуеве, из-под завалов спасены три человека – глава Харьковской ОВА

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В Харькове Штаб обороны города обстрелов не зафиксировал, подчеркнул Синегубов
В Харькове Штаб обороны города обстрелов не зафиксировал, подчеркнул Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 25 июля обстреляли Чугуев Харьковской области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Ночью оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева – школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, троих человек спасатели уже спасли, повреждений нет. Все профильные службы продолжают работать на месте", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, по словам Синегубова, оккупанты в течение суток несколько раз обстреливали жилой сектор в селе Коробочкино и поселке городского типа Печенеги. В районе вне населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей площадью 1 га, добавил глава Харьковской ОВА.

"В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе, – отметил Синегубов. – К сожалению, в селе Кулиничи Харьковского района погиб 39-летний тракторист, наехавший на взрывной предмет".

В то же время в Харькове Штаб обороны города обстрелов не зафиксировал, подчеркнул руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid02LasxQMsBxi9ZokpUSHnc8nT3uWSiEJGBnfUvg54cArG5iGszed1288kNjD89vWEFl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Россия, Украина, пожар, Харьковская область, Чугуев, Харьковская ОГА, спасатели, обстрелы, война России против Украины, пшеница, фермеры, мина, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты, школа
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