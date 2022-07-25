Оккупанты обстреляли школу и дом культуры в Чугуеве, из-под завалов спасены три человека – глава Харьковской ОВА

"Ночью оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева – школа, дом культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами, троих человек спасатели уже спасли, повреждений нет. Все профильные службы продолжают работать на месте", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, по словам Синегубова, оккупанты в течение суток несколько раз обстреливали жилой сектор в селе Коробочкино и поселке городского типа Печенеги. В районе вне населенных пунктов возник пожар на поле с пшеницей площадью 1 га, добавил глава Харьковской ОВА.

"В Богодуховском районе в результате обстрела горела крыша складского помещения фермерского хозяйства. Спасатели ликвидировали пожар. Обстрелы оккупантов зафиксировали и в Изюмском районе, – отметил Синегубов. – К сожалению, в селе Кулиничи Харьковского района погиб 39-летний тракторист, наехавший на взрывной предмет".

В то же время в Харькове Штаб обороны города обстрелов не зафиксировал, подчеркнул руководитель ОВА.

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