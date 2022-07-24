В Харьковской области с начала войны погибли около 1 тыс. мирных жителей – глава ОВА

В результате обстрелов оккупантов повреждены более 4 тыс. зданий в Харьковской области, отметил Синегубов Скриншот: Kharkiv Media Hub / Facebook

Об этом 23 июля на брифинге, который транслировался в Facebook Kharkiv Media Hub, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Мы имеем убитыми 972 жителя гражданских... и 48 детей, самому младшему из которых было всего семь месяцев", – сказал руководитель ОВА.

Синегубов также сообщил, что в результате обстрелов оккупантами повреждены более 4 тыс. зданий – жилые дома, школы, детские сады, административные здания, учреждения культуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)