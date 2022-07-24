В Харьковской области с начала войны погибли около 1 тыс. мирных жителей – глава ОВА

Об этом 23 июля на брифинге, который транслировался в Facebook Kharkiv Media Hub, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Мы имеем убитыми 972 жителя гражданских... и 48 детей, самому младшему из которых было всего семь месяцев", – сказал руководитель ОВА.
Синегубов также сообщил, что в результате обстрелов оккупантами повреждены более 4 тыс. зданий – жилые дома, школы, детские сады, административные здания, учреждения культуры.
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Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.