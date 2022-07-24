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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области с начала войны погибли около 1 тыс. мирных жителей – глава ОВА

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В результате обстрелов оккупантов повреждены более 4 тыс. зданий в Харьковской области, отметил Синегубов
В результате обстрелов оккупантов повреждены более 4 тыс. зданий в Харьковской области, отметил Синегубов
Скриншот: Kharkiv Media Hub / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Харьковской области погибли 972 мирных жителя.

Об этом 23 июля на брифинге, который транслировался в Facebook Kharkiv Media Hub, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Мы имеем убитыми 972 жителя гражданских... и 48 детей, самому младшему из которых было всего семь месяцев", – сказал руководитель ОВА.

Синегубов также сообщил, что в результате обстрелов оккупантами повреждены более 4 тыс. зданий – жилые дома, школы, детские сады, административные здания, учреждения культуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kharkivmediahub/videos/1854093348126466/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, погибшие, брифинг, Олег Синегубов
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