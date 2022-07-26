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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Большая Россия" вместо "Донецкой республики". РФ начала активную фазу подготовки к "референдуму" на Донбассе – СБУ

По данным СБУ, Россия планирует аннексировать Донбасс и развернуть агентскую сеть в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях
По данным СБУ, Россия планирует аннексировать Донбасс и развернуть агентскую сеть в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях
Фото: EPA

Россия начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму для незаконной аннексии временно оккупированных территорий востока Украины. Об этом 26 июля сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, для проведения "референдума" враг планирует использовать запрещенную в Украине с 2007 года сепаратистскую организацию "Донецкая республика". Раньше она действовала на территориях, захваченных террористической организацией "ДНР", но сейчас ее географию расширяют и хотят изменить название. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "Большая Россия".

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1 тыс. "активистов". Среди них – агитаторы, блогеры и "дружинники", сотрудничающие с оккупантами. Они призывают людей присоединиться к организации и охватили уже более 200 тыс. местного населения.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, кремлевские кураторы, задействовав медиа, планируют охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из РФ и востока Украины.

"Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тыс. российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу. Они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать "избиркомы", – говорится в сообщении.

Потом будет "обращение" якобы местных жителей к руководству оккупационной администрации о "присоединении" Донбасса к РФ. СБУ уже перехватила несколько таких "документов", они датированы 1 августа.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, оккупанты подкупают людей продуктовыми наборами, стартовыми пакетами российских операторов, раздают пропагандистские газеты (печатается тираж более 250 тыс. экземпляров).

Подобную сеть "активистов" оккупанты хотят развить в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

"В настоящее время СБУ установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности", – добавили в спецслужбе. 

Контекст:

В Минобороны Украины сообщили 24 июня, что РФ планирует провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил, – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

Теги: Россия, СБУ, референдум, Донецкая область, Донбасс, пропаганда, оккупация, аннексия, агитация, ДНР, голосование, война России против Украины, Восток Украины, Служба безопасности Украины
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