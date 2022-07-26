"Большая Россия" вместо "Донецкой республики". РФ начала активную фазу подготовки к "референдуму" на Донбассе – СБУ

По данным СБУ, Россия планирует аннексировать Донбасс и развернуть агентскую сеть в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях Фото: EPA

По данным СБУ, для проведения "референдума" враг планирует использовать запрещенную в Украине с 2007 года сепаратистскую организацию "Донецкая республика". Раньше она действовала на территориях, захваченных террористической организацией "ДНР", но сейчас ее географию расширяют и хотят изменить название. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – "Большая Россия".

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1 тыс. "активистов". Среди них – агитаторы, блогеры и "дружинники", сотрудничающие с оккупантами. Они призывают людей присоединиться к организации и охватили уже более 200 тыс. местного населения.

Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, кремлевские кураторы, задействовав медиа, планируют охватить своей пропагандой более 50 млн зрителей из РФ и востока Украины.

"Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тыс. российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу. Они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать "избиркомы", – говорится в сообщении.

Потом будет "обращение" якобы местных жителей к руководству оккупационной администрации о "присоединении" Донбасса к РФ. СБУ уже перехватила несколько таких "документов", они датированы 1 августа.

Фото: ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, оккупанты подкупают людей продуктовыми наборами, стартовыми пакетами российских операторов, раздают пропагандистские газеты (печатается тираж более 250 тыс. экземпляров).

Подобную сеть "активистов" оккупанты хотят развить в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

"В настоящее время СБУ установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности", – добавили в спецслужбе.