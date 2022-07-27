ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях, враг пытается улучшить свою логистику в Харьковской области – Генштаб

На харьковском направлении оккупанты пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений, устанавливая понтонные переправы.
На краматорском направлении противник активно задействовал беспилотники и вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, однако успеха не имел и вынужден был отойти.
На бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру, а также вел безуспешные стрелковые бои в районе Соледара. Попытка провести разведку боем около Семигорья привела к потерям в рядах оккупантов, противник отступил.
На южнобугском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Враг вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел и отошел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.