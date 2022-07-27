ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях, враг пытается улучшить свою логистику в Харьковской области – Генштаб

На харьковском направлении оккупанты пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений, устанавливая понтонные переправы.

На краматорском направлении противник активно задействовал беспилотники и вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, однако успеха не имел и вынужден был отойти.

На бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру, а также вел безуспешные стрелковые бои в районе Соледара. Попытка провести разведку боем около Семигорья привела к потерям в рядах оккупантов, противник отступил.

На южнобугском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Враг вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел и отошел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)