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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили штурмы оккупантов на нескольких направлениях, враг пытается улучшить свою логистику в Харьковской области – Генштаб

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Украинские военные пресекли попытку россиян провести разведку боем около Семигорья
Украинские военные пресекли попытку россиян провести разведку боем около Семигорья
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные отбили штурмы российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Об этом 27 июля в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На харьковском направлении оккупанты пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений, устанавливая понтонные переправы.

На краматорском направлении противник активно задействовал беспилотники и вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, однако успеха не имел и вынужден был отойти.

На бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру, а также вел безуспешные стрелковые бои в районе Соледара. Попытка провести разведку боем около Семигорья привела к потерям в рядах оккупантов, противник отступил.

На южнобугском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Враг вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел и отошел.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02hvzhZiDSQQu141FBHQA3sVvpCq9pzKHZMLbxyf4ECGzQmVQLnBJu6JyE4A6AEpEtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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