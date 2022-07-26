Оккупанты выпустили по Затоке 13 ракет – Воздушные силы ВСУ

"По нашей информации, были нанесены удары самолетами Су-35 и Су-30 из акватории Черного моря. Базирование самолетов – аэродром Ахтубинск [РФ]. Около половины пятого были тремя этими самолетами нанесены удары ракетами Х-59, вылетело пять ракет преимущественно по Одесской области, району Затоки и другим местам", – рассказал Игнат.
Представитель ВС ВСУ добавил, что уже через полчаса оккупанты нанесли повторный удар по региону.
"Сразу 10 самолетов Ту-22М3, это дальние бомбардировщики, район их базирования – на север от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря и оттуда нанесли восемь ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, району Затоки, где находится всем известный мост", – сообщил Игнат.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.
О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром 26 июля сообщал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.