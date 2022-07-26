"Террористам из РФ захотелось пострелять". Зеленский показал последствия утреннего обстрела оккупантами Затоки Одесской области

Зеленский: Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь, будет за все отвечать Фото: president.gov.ua

"Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", – написал глава государства в Instagram.

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