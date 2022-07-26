"Террористам из РФ захотелось пострелять". Зеленский показал последствия утреннего обстрела оккупантами Затоки Одесской области

"Утро. Обычный поселок Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", – написал глава государства в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.
О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром сообщал спикер ОВА Сергей Братчук. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.