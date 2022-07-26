В Одесской области российские ракеты попали в частные здания прибрежных сел. По предварительным данным, пострадавших нет – ОК "Юг"

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром сообщал спикер ОВА Сергей Братчук.