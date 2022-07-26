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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области российские ракеты попали в частные здания прибрежных сел. По предварительным данным, пострадавших нет – ОК "Юг"

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В местах ракетных ударов произошли возгорания
В местах ракетных ударов произошли возгорания
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook (иллюстративное)

В Одесской области ракеты российских оккупантов утром 26 июля попали в здания прибрежных сел, по предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр оперативного командования "Юг".

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid03oASDqBstaPkGae2drjrJq465ZHC1SCU76pRNCS9RijFrYHvNBNP7pheZeQNsBLGl

О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром сообщал спикер ОВА Сергей Братчук.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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