В Одесской области российские ракеты попали в частные здания прибрежных сел. По предварительным данным, пострадавших нет – ОК "Юг"

"По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, с направления Черного моря. Выпущено несколько ракет воздушного базирования. В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром сообщал спикер ОВА Сергей Братчук.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.