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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак об обстреле Затоки: Отвечать будут не только те, кто отдает и исполняет преступные приказы, но и их дети и внуки

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Ермак отметил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание
Ермак отметил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Россияне понесут наказание за атаки населенных пунктов Украины. Об этом 26 июля в Telegram заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя утренний обстрел Затоки Одесской области.

"Одно из любимых мест отдыха украинской молодежи. Никаких военных объектов. Но Россия – это страна-террорист, которая умеет воевать только с мирными людьми и ненавидит красоту тех людей, которые живут лучше, чем они. Ок. Но за все россияне будут отвечать. Не только те, кто отдает и исполняет преступные приказы, но также их дети и внуки", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.

О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром 26 июля сообщал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.

Теги: Россия, Украина, Одесская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Затока, Андрей Ермак, российские оккупанты
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