Ермак об обстреле Затоки: Отвечать будут не только те, кто отдает и исполняет преступные приказы, но и их дети и внуки

Ермак отметил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Одно из любимых мест отдыха украинской молодежи. Никаких военных объектов. Но Россия – это страна-террорист, которая умеет воевать только с мирными людьми и ненавидит красоту тех людей, которые живут лучше, чем они. Ок. Но за все россияне будут отвечать. Не только те, кто отдает и исполняет преступные приказы, но также их дети и внуки", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)