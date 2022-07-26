Ермак об обстреле Затоки: Отвечать будут не только те, кто отдает и исполняет преступные приказы, но и их дети и внуки

"Одно из любимых мест отдыха украинской молодежи. Никаких военных объектов. Но Россия – это страна-террорист, которая умеет воевать только с мирными людьми и ненавидит красоту тех людей, которые живут лучше, чем они. Ок. Но за все россияне будут отвечать. Не только те, кто отдает и исполняет преступные приказы, но также их дети и внуки", – подчеркнул Ермак.
Он отметил, что Украина сделает все для того, чтобы российские оккупанты понесли наказание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. В частности, ракетным ударам подвергается Одесская область.
О ракетных ударах по Одесской области с применением стратегической авиации утром 26 июля сообщал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.