В Изюме жертвами россиян стали около 500 человек, сообщил мэр. Оккупанты показали свои списки погибших

По его словам, при попытках захватить город оккупанты вели огонь большей плотности, чем по Мариуполю Донецкой области.

"Изюм больше всего страдал от авианалетов. В одни сутки мы насчитали 26 авианалетов, каждый самолет выпускал по две бомбы или ракеты. Это за один день, а авианалеты были ежедневно. И уже когда россияне зашли на левобережную часть города, тогда начали работать и "Грады", другие РСЗО, танки били прямой наводкой", – объяснил Марченко.

Он отметил, что опубликованные оккупантами списки погибших изюмчан достоверны на 80%. Эти списки опубликовала 24 июля в Fаcebook находящаяся в эвакуации газета "Обрії Ізюмщини". Оккупанты заявляют, что погибшие из списка – якобы "жертвы геноцида киевского режима".

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