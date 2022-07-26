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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН подтвердили смерть более 5 тыс. мирных жителей из-за войны в Украине

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По данным ООН, погибло на войне в Украине 5237 мирных жителей
По данным ООН, погибло на войне в Украине 5237 мирных жителей
Фото: EPA

С 24 февраля жертвами войны в Украине среди гражданских стали по меньшей мере 12 272 человека, из них 5237 – погибшие. Об этом говорится в сообщении управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Также в числе погибших 41 ребенок и 1491 взрослый, пол которых пока не идентифицирован.

Ранения получили 7035 человек, среди них 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков, а также 195 детей и 4074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В ООН отмечают, что причиной большинства случаев смерти или ранения стало применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

При этом в ООН подчеркнули, что фактические цифры жертв российской агрессии значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Войска РФ начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, война, война России против Украины, пострадавшие, погибшие
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