В ООН подтвердили смерть более 5 тыс. мирных жителей из-за войны в Украине

По данным ООН, погибло на войне в Украине 5237 мирных жителей Фото: EPA

Среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Также в числе погибших 41 ребенок и 1491 взрослый, пол которых пока не идентифицирован.

Ранения получили 7035 человек, среди них 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков, а также 195 детей и 4074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В ООН отмечают, что причиной большинства случаев смерти или ранения стало применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, реактивных снарядов и ударов с воздуха.

При этом в ООН подчеркнули, что фактические цифры жертв российской агрессии значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)