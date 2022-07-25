С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 37 журналистов – НСЖУ

По словам Томиленко, среди погибших – восемь журналистов, которые выполняли профессиональные обязанности Фото: Helen Makarenko / Facebook

Среди погибших – восемь журналистов, которые выполняли профессиональные обязанности; 12 сотрудников медиа – гражданских жертв, а также 17 представителей СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах сил обороны.

Таким образом, практически каждые четыре дня полномасштабной российской агрессии в Украине погибал один журналист.

Последней жертвой России стал автор материалов и редактор новостей издания InfoCar Николай Рачок, погибший в бою с вагнеровцами.

"Украинские журналисты – это прежде всего украинские граждане. Поэтому, стремясь защитить Родину, многие медийщики оставили ручку и блокнот и взяли в руки оружие. НСЖУ выражает большое уважение таким нашим коллегам. Остальные продолжают борьбу с врагом на информационном фронте – как в тылу, так и на передовой. К сожалению, в этой войне, развязанной российским агрессором, немало невинных жертв. Каждый из них навсегда останется в памяти коллег, друзей, всех украинцев", – подчеркнул Томиленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)