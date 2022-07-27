Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову из комплексов С-300 – мэр

"В 4.25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось, чтобы так и было", – написал городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Из С-300 российские захватчики утром 26 июля обстреляли Харьков и Чугуев Харьковской области.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.