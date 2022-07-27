ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли удар по Харькову из комплексов С-300 – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасатели на месте прилетов разбирают завалы
Спасатели на месте прилетов разбирают завалы
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 27 июля нанесли удар по Харькову из зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"В 4.25 обстрел Индустриального района Харькова. Два прилета ракетами С-300. Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам, жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось, чтобы так и было", – написал городской голова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Из С-300 российские захватчики утром 26 июля обстреляли Харьков и Чугуев Харьковской области.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибли около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, С-300, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Дзюдоистка Белодед показала прогулку по Барселоне. Фото
Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью
Бадоев рассказал, в какой стране впервые после начала войны встретился с дочерью
Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке
Украинское издательство выпустило дебютный роман Тарантино "Однажды в Голливуде" на украинском языке
"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото
"Молоденькая и хорошенькая". Хименес-Браво рассказал, как на него действует присутствие возлюбленной, и показал их новое фото
"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона
"Пошли, Вован, хватит землю мучить". Художник изобразил реакцию Путина на появление в его комнате покойного Кобзона
Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ
Джамала рассказала о своем выступлении в маленьком финском городе, расположенном в 7 км от границы с РФ
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Бурмака сообщила, что вернулась в Украину
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
Жена Зеленского снялась для обложки Vogue. Фотосессию в Киеве провела Лейбовиц
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
"Хочу тебя вдохновить". Бывшая жена Dzidzio показала фигуру в купальнике
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Сэм Райдер о решении EBU провести "Евровидение 2023" в Великобритании: Это – вечеринка Украины. Мы просто приглашаем устроить ее у нас
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
Харлан вместе с возлюбленным Самеле посетила Колизей
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
  "Русские, ваши дети будут вас проклинать". Притула назвал РФ страной 404 и рассказал, какое будущее ждет "нацию убийц, насильников и воров"
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
  Сумская рассказала, кто из известных россиян писал или звонил ей после начала войны
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
"Самая лучшая кожа", "Такая великолепная без макияжа!" Кардашян в ванной показала лицо без косметики
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (161305)
2
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (153555)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (100369)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (96776)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (90046)
6
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (65364)
7
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (64128)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (40911)
 
 
 
 