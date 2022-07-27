"Мосты нашей победы. Продолжение следует". Данилов опубликовал фото с разрушениями Антоновского моста в Херсонской области

Фото с разрушениями Антоновского моста и соответствующий комментарий 27 июля в Facebook опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мосты нашей победы. Продолжение следует…" – написал на фото Данилов.

25 июля секретарь СНБО Украины опубликовал в Twitter изображение взорванного Крымского моста и орла, который улетает с частью моста.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области. Кроме Антоновского, – Дарьевский и мост через дамбу Новокаховской ГЭС.

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Контекст:

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что украинские военные в ночь на 27 июля нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту через Днепр. Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что мосту нанесены серьезные повреждения после "ночной отработки".

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном.

СМИ публиковали видео с последствиями ударов по Антоновскому мосту.

По словам главы Херсонской ОВА Дмитрия Бутрия, Антоновский мост после ударов ВСУ не разрушен, но проезд по нему невозможен. "Тем самым ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов", – написал он в Telegram.