Данилов о поставках вооружения: Мы сейчас получаем то, что нужно было весной. Но темпы не такие, как в апреле-мае

Данилов: То, что мы сейчас получаем, – огромная помощь Фото: rnbo.gov.ua

Запись его комментария обнародована на YouTube-канале ТСН.

"В последнее время – последний месяц – активизация [поставок вооружения] достаточно мощная. Это не такие темпы, какие были в апреле-мае. Сейчас совсем другая работа. И мы на сегодняшний день получаем от наших партнеров как раз то, что нам было нужно в марте-апреле-мае месяце", – рассказал секретарь СНБО.

Данилов поблагодарил партнеров за предоставляемое вооружение.

"То, что мы сейчас получаем, – огромная помощь", – подчеркнул он.

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