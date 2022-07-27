Данилов о поставках вооружения: Мы сейчас получаем то, что нужно было весной. Но темпы не такие, как в апреле-мае

Запись его комментария обнародована на YouTube-канале ТСН.
"В последнее время – последний месяц – активизация [поставок вооружения] достаточно мощная. Это не такие темпы, какие были в апреле-мае. Сейчас совсем другая работа. И мы на сегодняшний день получаем от наших партнеров как раз то, что нам было нужно в марте-апреле-мае месяце", – рассказал секретарь СНБО.
Данилов поблагодарил партнеров за предоставляемое вооружение.
"То, что мы сейчас получаем, – огромная помощь", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют 30 стран, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 20 июля по итогам онлайн-заседания консультативной группы по оказанию помощи Украине. По его мнению, коллективная поддержка партнеров сейчас жизненно необходима Украине, так как в войне, которую против нее ведет Россия, наступил критический момент.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июля рассказал, что партнеры осознали необходимость поставлять Украине вооружение на постоянной основе, но им "еще осталось осознать, что эти поставки должны происходить настолько быстро, насколько это возможно".