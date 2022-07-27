Словения готовит новый пакет военной помощи Украине – МИД

"Конечно, к нам обращались за дополнительной военной помощью. Это то, что мы будем обсуждать сейчас, потому что у нас новое правительство. Мы готовим новый пакет помощи для Украины, так что это будет обсуждаться буквально в течение следующих нескольких дней. Но я заверила министра [Кулебу], что Словения будет предоставлять помощь Украине и будет прислушиваться ко всем потребностям", – сказала Файон в ответ на вопрос о дальнейшей военной помощи Украине и возможности обучения украинских военнослужащих в стране.

Она отметила, что некоторые аспекты этой помощи еще нужно обсудить в правительстве Словении, после чего об этом официально объявят.

Файон рассказала, что Словения и ранее предоставляла Украине военную и гуманитарную помощь. По ее словам, государство с населением около 2 млн человек уже предоставило Украине помощь на более €8 млн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)