"Уже есть первые проекты". Словения поможет Украине в восстановлении Харькова – МИД

"Словения примет активное участие в восстановлении Украины. Уже есть первые проекты по линии городов-побратимов в Харькове. Речь идет о восстановлении общественного транспорта, восстановлении Харьковского института протезирования. Я убежден, что харьковчане будут всегда помнить дружбу и поддержку своих словенских партнеров", – сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, Словения продолжит предоставление Украине гуманитарной помощи и через механизм гражданской защиты ЕС направит в страну оборудование, необходимое для разминирования территорий.

"Если посмотреть на размер Словении, размер ее экономики и сравнить это с той помощью, которую это государство передало Украине, только тогда мы можем осознать, насколько много эта страна сделала для нас. Мы сегодня с Таней говорили, что одной из причин этой поддержки является то, что Словения прекрасно знает, что такое война", – добавил глава МИД.

Файон отметила, что сейчас обсуждаются разные возможности помощи Словении Украине по линии городов и регионов-побратимов. По ее словам, государство с населением около 2 млн человек уже предоставило Украине помощь на более €8 млн.

"В июне сменилось правительство в нашей стране, но не изменилась наша поддержка Украины. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы решительно осуждаем агрессию России, – добавила она. – Мы обсудили "план Маршалла", и здесь есть немало аспектов, которые мы должны сделать вместе, но прежде всего мы должны обеспечить мир и стабильность. Как в прошлом, так и в будущем Словения будет оставаться вашим преданным другом и союзником, вы можете рассчитывать на нашу поддержку".