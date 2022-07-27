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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уже есть первые проекты". Словения поможет Украине в восстановлении Харькова – МИД

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В Харькове в результате обстрелов РФ разрушены тысячи домов
В Харькове в результате обстрелов РФ разрушены тысячи домов
Фото: ЕРА

Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, пострадавшего от российских обстрелов. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал 27 июля на совместном брифинге с главой МИД Словении Таней Файон в Киеве, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Словения примет активное участие в восстановлении Украины. Уже есть первые проекты по линии городов-побратимов в Харькове. Речь идет о восстановлении общественного транспорта, восстановлении Харьковского института протезирования. Я убежден, что харьковчане будут всегда помнить дружбу и поддержку своих словенских партнеров", – сказал Кулеба. 

Кроме того, по его словам, Словения продолжит предоставление Украине гуманитарной помощи и через механизм гражданской защиты ЕС направит в страну оборудование, необходимое для разминирования территорий. 

"Если посмотреть на размер Словении, размер ее экономики и сравнить это с той помощью, которую это государство передало Украине, только тогда мы можем осознать, насколько много эта страна сделала для нас. Мы сегодня с Таней говорили, что одной из причин этой поддержки является то, что Словения прекрасно знает, что такое война", – добавил глава МИД. 

Файон отметила, что сейчас обсуждаются разные возможности помощи Словении Украине по линии городов и регионов-побратимов. По ее словам, государство с населением около 2 млн человек уже предоставило Украине помощь на более €8 млн. 

"В июне сменилось правительство в нашей стране, но не изменилась наша поддержка Украины. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы решительно осуждаем агрессию России, – добавила она. – Мы обсудили "план Маршалла", и здесь есть немало аспектов, которые мы должны сделать вместе, но прежде всего мы должны обеспечить мир и стабильность. Как в прошлом, так и в будущем Словения будет оставаться вашим преданным другом и союзником, вы можете рассчитывать на нашу поддержку". 

Контекст:

Файон прибыла в Киев сегодня утром. В ходе визита в Украину она уже посетила освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. 

В Харькове, согласно данным горсовета на 9 июня, в результате российских обстрелов разрушены 3,5 тыс. домов, в том числе 500 многоэтажек, которые не подлежат восстановлению; без жилья остались 150 тыс. человек. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Харьков, помощь, Дмитрий Кулеба, Словения, война России против Украины, разминирование, план Маршалла, восстановление, Таня Файон
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