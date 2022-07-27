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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Партнеры уже осознали, что оружие в Украину нужно отправлять на постоянной основе. Им осталось осознать еще один момент

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Кулеба говорит, что в ситуации Украины "сколько оружия ни присылай, все равно его будет мало"
Кулеба говорит, что в ситуации Украины "сколько оружия ни присылай, все равно его будет мало"
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июля на совместном брифинге с главой МИД Словении Таней Файон в Киеве заявил, что доволен динамикой эволюции взглядов партнеров Украины на конечные цели войны против России.

Трансляция брифинга велась в Facebook МИД Украины. 

"Все больше государств, правительств убеждаются, что именно победа Украины является единственным путем для установления долгосрочной стабильности на континенте. Что касается оружия и почему все в один момент, в один клик не могут принять правильные решения относительно того, какой должна быть конечная цель войны или о поставках оружия, – в каждой стране есть своя политика, в каждой стране есть своя логистика и эти вопросы, эти факторы замедляют принятие тех или иных решений. Но наша задача – ускорять все это. И нам неплохо удается это делать. Именно поэтому оружие поступает в Украину и страны все больше убеждаются в том, что нужно работать именно на победу Украины", – сказал Кулеба. 

Он отметил, что у Украины сейчас 1300 км фронта активных боевых действий. В такой ситуации "сколько оружия ни присылай, все равно его будет мало", подчеркнул министр.

"Это объективная реальность, – продолжил глава МИД. – Сегодня я в общении с коллегой подчеркнул, что мы благодарны за то, что партнеры осознали необходимость продолжать на постоянной основе отправлять оружие в Украину. Осталось партнерам осознать еще один момент – эти поставки должны происходить быстро, настолько быстро, насколько это возможно. И вот именно над этим мы работаем". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют 30 стран, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 20 июля по итогам онлайн-заседания консультативной группы по оказанию помощи Украине. По его мнению, коллективная поддержка партнеров сейчас жизненно необходима Украине, так как в войне, которую против нее ведет Россия, наступил критический момент. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, военная помощь, помощь, Дмитрий Кулеба, Словения, война России против Украины, Таня Файон
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