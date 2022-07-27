Кулеба: Партнеры уже осознали, что оружие в Украину нужно отправлять на постоянной основе. Им осталось осознать еще один момент

Кулеба говорит, что в ситуации Украины "сколько оружия ни присылай, все равно его будет мало" Фото: ЕРА

Трансляция брифинга велась в Facebook МИД Украины.

"Все больше государств, правительств убеждаются, что именно победа Украины является единственным путем для установления долгосрочной стабильности на континенте. Что касается оружия и почему все в один момент, в один клик не могут принять правильные решения относительно того, какой должна быть конечная цель войны или о поставках оружия, – в каждой стране есть своя политика, в каждой стране есть своя логистика и эти вопросы, эти факторы замедляют принятие тех или иных решений. Но наша задача – ускорять все это. И нам неплохо удается это делать. Именно поэтому оружие поступает в Украину и страны все больше убеждаются в том, что нужно работать именно на победу Украины", – сказал Кулеба.

Он отметил, что у Украины сейчас 1300 км фронта активных боевых действий. В такой ситуации "сколько оружия ни присылай, все равно его будет мало", подчеркнул министр.

"Это объективная реальность, – продолжил глава МИД. – Сегодня я в общении с коллегой подчеркнул, что мы благодарны за то, что партнеры осознали необходимость продолжать на постоянной основе отправлять оружие в Украину. Осталось партнерам осознать еще один момент – эти поставки должны происходить быстро, настолько быстро, насколько это возможно. И вот именно над этим мы работаем".

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