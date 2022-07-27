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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба отреагировал на угрозы Лаврова "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине

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Кулеба: Все, что вы должны знать о России: они лгут, лгут, а затем еще раз лгут
Кулеба: Все, что вы должны знать о России: они лгут, лгут, а затем еще раз лгут
Фото: ЕРА

Россия лжет, чтобы скрыть свои настоящие планы относительно агрессии против Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 27 июля на совместном брифинге с главой МИД Словении Таней Файон в Киеве, трансляция велась в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

Главе МИД напомнили о заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 24 июля озвучивал угрозы "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине. Журналистка отметила, что в начале полномасштабного вторжения РФ не декларировала цели свергнуть правительство Украины. 

"Все, что вы должны знать о России: они лгут, лгут, а затем еще раз лгут для того, чтобы скрыть свои настоящие планы по агрессии. Их цель не свергнуть правительство [президента Украины Владимира] Зеленского – они стремятся уничтожить просто государственность в Украине и превратить ее в ту страну, которую они контролируют. Но ни правительство, ни население Украины не позволят этим планам сбыться", – отреагировал Кулеба. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, вторжение, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, власть
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