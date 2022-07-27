Кулеба отреагировал на угрозы Лаврова "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине

Кулеба: Все, что вы должны знать о России: они лгут, лгут, а затем еще раз лгут Фото: ЕРА

Главе МИД напомнили о заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 24 июля озвучивал угрозы "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине. Журналистка отметила, что в начале полномасштабного вторжения РФ не декларировала цели свергнуть правительство Украины.

"Все, что вы должны знать о России: они лгут, лгут, а затем еще раз лгут для того, чтобы скрыть свои настоящие планы по агрессии. Их цель не свергнуть правительство [президента Украины Владимира] Зеленского – они стремятся уничтожить просто государственность в Украине и превратить ее в ту страну, которую они контролируют. Но ни правительство, ни население Украины не позволят этим планам сбыться", – отреагировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)