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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Классическая российская шизофрения". В ОП отреагировали на угрозы Лаврова "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине

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Лавров заявил, что РФ "поможет украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического"
Лавров заявил, что РФ "поможет украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического"
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация намерена помочь украинцам избавиться от якобы "антинародного правящего режима". Об этом он сказал на встрече с представителями стран – участниц Лиги арабских государств, трансляцию которой опубликовал МИД РФ в Twitter.

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах. И нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает, нацеленных на то, чтобы Украина стала вечным врагом России. Российский и украинский народы продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", – сказал Лавров.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что заявления Лаврова – хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора.

"Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером – что твоя цель – "избавиться от антинародного киевского режима". И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев", – отреагировал Подоляк.

Он подчеркнул, что "режимы" – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах.

"Решая свергнуть "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории. Особенно если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, совершивших столько задокументированных тяжких военных преступлений", – добавил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, МИД России, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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