Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной "по более широкому кругу вопросов", но это не зависит от Москвы

Лавров отметил, что "мы все понимаем, какой и чей конец наступит" в войне России против Украины Фото: ЕРА

"У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов. Но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленным, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя", – сказал Лавров.

По его мнению, в этом Украине "активно поддакивают западные кураторы". В числе последних глава российского МИД назвал "Лондон, Вашингтон, Берлин и другие столицы Евросоюза и НАТО".

"Поэтому выбор за ними, – добавил Лавров. – Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу прежде всего украинскому народу и Украинскому государству".

* #ПрямойЭфир: Совместная пресс-конференция С.В.Лаврова и главы МИД Египта С.Шукри по итогам переговоров в Каире * https://t.co/kfpzXdKXxc — МИД России * (@MID_RF) July 24, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)