Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной "по более широкому кругу вопросов", но это не зависит от Москвы

"У нас нет каких-либо предубеждений от того, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов. Но дело зависит не от нас, потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленным, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя", – сказал Лавров.
По его мнению, в этом Украине "активно поддакивают западные кураторы". В числе последних глава российского МИД назвал "Лондон, Вашингтон, Берлин и другие столицы Евросоюза и НАТО".
"Поэтому выбор за ними, – добавил Лавров. – Но чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу прежде всего украинскому народу и Украинскому государству".
* #ПрямойЭфир: Совместная пресс-конференция С.В.Лаврова и главы МИД Египта С.Шукри по итогам переговоров в Каире * https://t.co/kfpzXdKXxc— МИД России * (@MID_RF) July 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".
В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
Также Украина, Турция, ООН и Россия вели переговоры о разблокировке экспорта украинского зерна. 22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений (между Украиной, Турцией и ООН и между Россией, Турцией и ООН) о морском экспорте украинского зерна. Уже на следующее утро Россия обстреляла морской порт Одессы, хотя в соглашении говорилось, что "стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе".